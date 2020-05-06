Выступавший за «Адмирал» Бутузов стал игроком «Металлурга» Контракт заключен на два сезона.

Официальный сайт магнитогорского «Металлурга» сообщил о том, что 25-летний нападающий Владимир Бутузов подписал с клубом контракт на два года.

Предыдущие три сезона Бутузов провел в «Адмирале». В регулярном чемпионате-2019/20 на его счету 57 матчей и 10 очков (4+6) при показатели полезности -18.

Всего в КХЛ форвард сыграл 316 матчей, забросив 37 шайб и сделав 35 голевых передач (72 очка).