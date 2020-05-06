«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Антипиным - Советский спорт
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06 мая 2020 18:40Хоккей

«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Антипиным

Магнитогорский «Металлург» и защитник Виктор Антипин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

«Хоккейный клуб «Металлург» благодарит Виктора за проделанную работу и желает успеха в дальнейшем», - говорится в сообщении пресс-службы магнитогорского клуба.

Добавим, что в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ за «Металлург» 27-летний игрок обороны провел 471 матч, забросив 69 голов и сделав 115 голевых передач.

Отметим, что Антипин провел в «Металлурге» всю карьеру, за исключением сезона-2017/18, когда защитник выступал за «Баффало».

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