«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Антипиным

«Хоккейный клуб «Металлург» благодарит Виктора за проделанную работу и желает успеха в дальнейшем», - говорится в сообщении пресс-службы магнитогорского клуба.
Добавим, что в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ за «Металлург» 27-летний игрок обороны провел 471 матч, забросив 69 голов и сделав 115 голевых передач.
Отметим, что Антипин провел в «Металлурге» всю карьеру, за исключением сезона-2017/18, когда защитник выступал за «Баффало».
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