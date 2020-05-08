СКА продлил контракт с Беловым Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Официальный сайт СКА сообщил о заключении нового контракта с защитником Антоном Беловым, которому в июле исполнится 34 года. Белов остается в Санкт-Петербурге до конца сезона-2020/21.

Бывший игрок ЦСКА, «Авангарда» и «Эдмонтона» выступает в СКА с 2014 года и дважды помог команде выиграть Кубок Гагарина. Всего на его счету в КХЛ 596 матчей и 187 очков (53+134).

В минувшем сезоне Белов сыграл 42 матча в регулярном чемпионате, отметившись 13 очками (4+9) при показателе полезности +9, а также провел 4 встречи в плей-офф, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу.