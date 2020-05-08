Романов – о переходе в «Монреаль»: Еду туда доказывать, что могу выступать в основе - Советский спорт
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08 мая 2020 20:37ХоккейГичунцев Артур

Романов – о переходе в «Монреаль»: Еду туда доказывать, что могу выступать в основе

20-летний хоккеист подписал соглашение на три года.

Российский защитник Александр Романов дал комментарий пресс-службе НХЛ после перехода в «Монреаль».

«Я подписал контракт с «Монреалем» в этот четверг. Над решением долго не думал. У меня есть мечта играть в НХЛ. И я только рад уехать в Северную Америку, продолжить свою карьеру там. Хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я иду за своей мечтой.

Мне в «Монреале» никто не обещал золотых гор. Никто не гарантировал игру в первой команде. Я еду туда доказывать, что могу выступать в основе, играть в НХЛ. И меня хотят видеть в «Канадиенс». Нужно много работать, чтобы чего-то добиться. Просто так ничего не дадут.

Понимаю, что мне надо во всем прибавлять. Нет предела совершенству, всегда нужно работать над собой. Конечно, нужно добавлять в физической составляющей. Больше заниматься в тренажерном зале. Потому что НХЛ – лига быстрее, чем КХЛ. Больше столкновений, силовой борьбы. Я все это понимаю», – сказал Романов.

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