Ржига подтвердил переговоры с «Барысом» Ранее казахстанский клуб расстался с Андреем Скабелкой.

Чешский специалист Милош Ржига претендует должность главного тренера «Барыса».

«Переговоры ведутся. Конечно, есть и другие кандидаты. Больше ничего сказать не могу», – цитирует Ржигу Hokej.cz.

Добавим, что в начале мая Ржига покинул должность главного тренера сборной Чехии.

На чемпионате мира 2019 года команда под его руководством пробилась в полуфинал, а в матче за третье место уступила сборной России.

Добавим, что он уже имеет опыт работы в КХЛ – Ржига тренировал питерский СКА и омский «Авангард».