Ржига подтвердил переговоры с «Барысом»

Чешский специалист Милош Ржига претендует должность главного тренера «Барыса».
«Переговоры ведутся. Конечно, есть и другие кандидаты. Больше ничего сказать не могу», – цитирует Ржигу Hokej.cz.
Добавим, что в начале мая Ржига покинул должность главного тренера сборной Чехии.
На чемпионате мира 2019 года команда под его руководством пробилась в полуфинал, а в матче за третье место уступила сборной России.
Добавим, что он уже имеет опыт работы в КХЛ – Ржига тренировал питерский СКА и омский «Авангард».
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