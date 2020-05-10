Марк Стоун: Хочу снова играть в хоккей Нападающий «Вегаса» Марк Стоун готов вернуться в состав «Голден Найтс» после травмы.

- Первоначально думал, что восстановлюсь за четыре недели. А на самом деле все получилось очень неожиданно, но я очень рад, что здоров и чувствую себя на 100%. Остались еще некоторые моменты, но в целом все хорошо. Хочу снова играть в хоккей, - цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Стоун пропустил последние шесть матчей регулярного чемпионата перед перерывом в сезоне, который НХЛ объявила 12 марта из-за пандемии коронавируса.