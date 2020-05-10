Марк Стоун: Хочу снова играть в хоккей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2020 14:21Хоккей

Марк Стоун: Хочу снова играть в хоккей

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун готов вернуться в состав «Голден Найтс» после травмы.

- Первоначально думал, что восстановлюсь за четыре недели. А на самом деле все получилось очень неожиданно, но я очень рад, что здоров и чувствую себя на 100%. Остались еще некоторые моменты, но в целом все хорошо. Хочу снова играть в хоккей, - цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Стоун пропустил последние шесть матчей регулярного чемпионата перед перерывом в сезоне, который НХЛ объявила 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Нельзя сидеть и ждать, когда волна эпидемии пройдет Australian Open может не состоятся в 2021 году из-за пандемии коронавируса Победительница юниорского Уимблдона Жук: У меня позвоночник, как у 60-летней
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Алексей Олейник - Фабрисио Вердум. Лучшие моменты поединка (видео) Представляем лучшие моменты поединка, который состоялся на турнире UFC 249 в Джексонвилле. 10.05.2020 05:39 ММА Ващенко Сергей
«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Максим Траньков: Меня удивил переход Трусовой, но в смене тренера нет никакого предательства Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Александр Романов: Брагин поможет сборной достичь высот Защитник Александр Романов, внук знаменитого хоккеиста и тренера Зинэтулы Билялетдинова, подписал трехлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс» и ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта». 08.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Головин поспорит с Мбаппе, Марадона круче Месси, 11 русских в лучших тройках клубов НХЛ В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера, не считая UFC 249. 10.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
«Русские футболисты как бразильцы – спокойно могли тренироваться после ночной тусовки» Легионеры ЦСКА Никола Влашич и Арнор Сигурдссон и бывший форвард армейцев Ивица Олич ответили на вопросы клубного ТВ красно-синих. 10.05.2020 14:28 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
15:29 Хоккей Ржига отказался войти в тренерский штаб сборной Чехии
15:10 Футбол Дмитрий Черышев: Говорят, что чемпионат Испании продолжится 5 июня
14:55 Хоккей Бакош подписал двухлетний контракт со «Спартаком»
14:41 Хоккей Хенрик Лундквист: Вернутся играть в Швецию? Сначала надо отработать до конца контракт с «Рейнджерс»
14:21 Хоккей Марк Стоун: Хочу снова играть в хоккей
14:06 Футбол Ибрагимович вернется в Милан в понедельник
13:51 Футбол «Наполи» возобновил индивидуальные тренировки
13:33 ММА Джефф Монсон: Олейник вполне может добраться до пояса UFC
13:19 ММА Генри Сехудо: Я пожертвовал всей своей жизнью, чтобы добраться туда, где нахожусь сегодня
13:03 ММА Джастин Гэтжи: Не могу дождаться боя с Нурмагомедовым
12:51 Футбол Арсен Венгер – о смене для Месси и Роналду: Мбаппе и Неймар могут стать лидерами
12:30 Футбол Антонио Кассано: Я точно знаю, что Икарди больше не будет играть за «Интер»
12:10 Футбол «Наполи» рассчитывает заменить Мертенса нападающим «Зенита»
11:55 Футбол Пьянич близок к подписанию четырехлетнего контракта с «Барселоной»
11:47 ММА Василий Уткин: Если вам не понравился бой Фергюсон – Гэтжи, значит, ММА не для вас
11:36 ММА Петр Ян: Готов лететь в любую точку мира, чтобы драться за пояс UFC
11:29 ММА Валентина Шевченко заявила, что могла бы победить завершившего карьеру американского бойца
11:21 Футбол Ван де Бек стал главной целью «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке
11:06 ММА Дана Уайт высказался о возможной дате боя Нурмагомедов – Гэтжи
В Крыму медики заявили, что не получают доплату за работу с больными коронавирусом
В Пугачево могут ввести режим ЧС
В Тюменской области на 10 мая зафиксировано 73 новых заболеваний коронавирусом
До 1 июня никак: ограничительные меры в Приморье продлены до конца месяца
Ограничения из-за коронавируса будут действовать на Ставрополье еще неделю
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика