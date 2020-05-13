Защитник Фриман подписал двухлетний контракт с «Йокеритом»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 26-летним игроком обороны будет рассчитан на два года.
- Это новый спортивный вызов для меня, который я решил принять. Уверен, что смогу сделать шаг вперед, - заявил Фриман.
Добавим, что на протяжении трех последних сезонов Фриман выступал за финский ХПК. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Liiga защитник забросил шесть шайб и отдал девять передач в 58 встречах.
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