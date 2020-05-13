Яри Курри: У Фримана есть все, чтобы продолжить расти в «Йокерите» Владелец и председатель правления «Йокерита» Яри Курри прокомментировал подписание контракта с защитником Никласом Фриманом.

- Игра Фримана в обороне, боевая мощь и его навыки внесут важный вклад в нашу команду. У него сильный характер и он является образцовым командным игроком, о чем свидетельствует его капитанство в ХПК. Победа в чемпионате и повышение до сборной говорят о развитии игрока, и у него есть все, чтобы продолжить свой рост в «Йокерите», - заявил Фриман.

Добавим, что на протяжении трех последних сезонов Фриман выступал за финский ХПК. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Liiga защитник забросил шесть шайб и отдал девять передач в 58 встречах.