Яри Курри: У Фримана есть все, чтобы продолжить расти в «Йокерите»

- Игра Фримана в обороне, боевая мощь и его навыки внесут важный вклад в нашу команду. У него сильный характер и он является образцовым командным игроком, о чем свидетельствует его капитанство в ХПК. Победа в чемпионате и повышение до сборной говорят о развитии игрока, и у него есть все, чтобы продолжить свой рост в «Йокерите», - заявил Фриман.
Добавим, что на протяжении трех последних сезонов Фриман выступал за финский ХПК. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Liiga защитник забросил шесть шайб и отдал девять передач в 58 встречах.
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