«Северсталь» отказалась комментировать ДТП с участием Морозова «Северсталь» отказалась от комментариев по поводу дорожно-транспортного происшествия в Тольятти с участием нападающего команды Егора Морозова.

- Без комментариев. Если с нашей стороны и будут какие-то комментарии, то уже после окончания следственных действий, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу «Северстали».

Ранее агент форварда Игорь Масленников подтвердил, что 25-летний хоккеист оказался вовлечен в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб велосипедист.

Добавим, что в минувшем сезоне Морозов провел 57 матчей за «Северсталь» в регулярном чемпионате, записав на свой счет 17(7+10) очков.