«Сочи» заключил однолетние контракты с Колготиным и Апальковым Сочинский клуб подписал соглашения форвардами Даниилом Апальковым и Дмитрием Колготиным.

Как сообщает пресс-служба «Сочи», оба нападающих подписали контракты сроком на один сезон.

Добавим, что 28-летний Апальков в прошлом сезоне выступал в составе «Локомотива» и московского «Динамо» и записал на свой счет 5 (1+4) очков в 37 играх при показателе полезности «-7». На счету Колготина, выступавшего в минувшем сезоне за минскую «Юность», 42 (13+29) очка в 72 матчах чемпионата Белоруссии.