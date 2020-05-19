Бывшая жена Зайцева не явилась в суд, рассмотрении дела об опеке детей опять перенесено - Советский спорт
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19 мая 2020 19:11ХоккейШарафудинов Виктор

Бывшая жена Зайцева не явилась в суд, рассмотрении дела об опеке детей опять перенесено

Теперь слушанье назначено на 9 июня.

Сегодня Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции по делу об определении права опеки над двумя детьми хоккеиста «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой на 9 июня.

Дело в том, что Готовцева не явилась в суд.

«Само заседание состоялось, но определение не было вынесено из-за неявки Маргариты Готовцевой. Она через своих представителей обратилась в суд с ходатайством, что не будет нарушать режим самоизоляции и в суд не приедет», – сообщает «РИА Новости», цитируя пресс-службу МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко».

В декабре прошлого года Кунцевский районный суд постановил отдать Готовцевой право опеки над двумя несовершеннолетними дочерями. Зайцев подал апелляцию.

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