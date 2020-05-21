Виталий Ячменев: Думаю, Сошников может вернуться в НХЛ Покинувший тренерский штаб «Салавата Юлаева» Виталий Ячменев считает, что нападающий уфимцев Никита Сошников может вернуться в НХЛ.

- Думаю, он может вернуться. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем, у него ведь и в НХЛ были сотрясения. Бросок у него есть, катается он очень хорошо, а от катания зависит многое сейчас. Так что лишь бы все было хорошо со здоровьем, - цитирует Ячменева «РИА Новости».

Ранее 26-летний нападающий рассказал, почему принял решение уехать из Северной Америки, а также сообщил, что намерен играть за «Салават Юлаев» до завершения своего нынешнего контракта, который рассчитан до 30 апреля следующего года.

Отметим, что форвард выступал в НХЛ с 2015 по 2019 годы за «Торонто» и «Сент-Луис», в сумме сыграв 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков.