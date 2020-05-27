НХЛ запретила клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не одобрила идею с разрешением подписывать новых игроков по ходу сезона-2019/20. Об этом сообщил журналист Эндрю Гросс.
Таким образом, хоккеисты, достигшие соглашения о переезде этим летом, смогут сменить команду лишь в следующем году.
По информации СМИ, игроки московского ЦСКА Кирилл Капризов, а также Илья Сорокин останутся в российском клубе, хотя, ранее сообщалось, что оба игрока достигли договоренности о переезде в НХЛ.
Ранее стало известно, что лига досрочно завершила регулярный чемпионат. Сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В борьбе примут участие 24 клуба.
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