НХЛ запретила клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне Переезд Сорокина и Капризова откладывается на следующий год.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не одобрила идею с разрешением подписывать новых игроков по ходу сезона-2019/20. Об этом сообщил журналист Эндрю Гросс.

Таким образом, хоккеисты, достигшие соглашения о переезде этим летом, смогут сменить команду лишь в следующем году.

По информации СМИ, игроки московского ЦСКА Кирилл Капризов, а также Илья Сорокин останутся в российском клубе, хотя, ранее сообщалось, что оба игрока достигли договоренности о переезде в НХЛ.

Ранее стало известно, что лига досрочно завершила регулярный чемпионат. Сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В борьбе примут участие 24 клуба.