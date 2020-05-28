СКА объявил о продлении контракта с Ткачевым - Советский спорт
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28 мая 2020 14:30ХоккейГичунцев Артур

СКА объявил о продлении контракта с Ткачевым

Он вернулся в Санкт-Петербург летом 2019 года.

Российский форвард Владимир Ткачев продолжит выступления за питерский СКА.

Сегодня, 28 мая нападающий подписал новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года. Другие детали сделки не уточняются.

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Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska)

В минувшем сезоне 24-летний Ткачев отыграл 59 матчей и набрал 48 (15+33) очков, став лучшим бомбардиром команды.

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