СКА объявил о продлении контракта с Ткачевым Он вернулся в Санкт-Петербург летом 2019 года.

Российский форвард Владимир Ткачев продолжит выступления за питерский СКА. Сегодня, 28 мая нападающий подписал новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года. Другие детали сделки не уточняются. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska) 28 Май 2020 в 3:59 PDT В минувшем сезоне 24-летний Ткачев отыграл 59 матчей и набрал 48 (15+33) очков, став лучшим бомбардиром команды.