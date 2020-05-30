Защитник «Торпедо» Зборовский стал игроком «Автомобилиста» - Советский спорт
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30 мая 2020 14:23ХоккейГичунцев Артур

Защитник «Торпедо» Зборовский стал игроком «Автомобилиста»

Хоккеист вернулся в Россию летом 2018 года.

Защитник нижегородского «Торпедо» Сергей Зборовский подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом». Об этом информирует клубная пресс-служба.

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Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)

С 2014 по 2018 год игрок выступал в молодежной лиге Канады за команду «Реджайна Пэтс». В его активе 239 матчей и 98 (18+80) очков. В 2017 году он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата WHL.

В минувшем сезоне КХЛ Зборовский провел 41 матч и набрал 5 (2+3) очков. До перехода в «Торпедо» он играл за «Сочи».

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