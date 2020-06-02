Марк Рекки: Малкин просто хотел доказать, что по-прежнему может быть эффективным в НХЛ Помощник тренера «Питтсбурга» Марк Рекки считает, что российскому нападающему «Пингвинз» Евгению Малкину удалось реабилитироваться после не самого удачного прошлого сезона.

- Малкин просто хотел доказать людям и в том числе себе, что по-прежнему может быть эффективным игроком в этой лиге. Он обладает бойцовскими качествами и очень хочет побеждать. С точки зрения лидерских качеств он сделал большой шаг вперед, - цитирует Рекки пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Малкин провел 55 игр за «Питтсбург» в регулярном чемпионате, записав на свой счет 74 (25+49) очка и на данный момент является лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее стало известно, что регулярный чемпионат НХЛ будет завершен досрочно, а сезон возобновится сразу с матчей плей-офф, в котором участие примут 24 клуба лиги. Точные сроки старта розыгрыша Кубка Стэнли не называются, однако комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что тренировочные лагеря будут открыты не раньше июля.