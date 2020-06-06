Малкин продемонстрировал свои баскетбольные навыки (видео) - Советский спорт
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06 июня 2020 20:36Хоккей

Малкин продемонстрировал свои баскетбольные навыки (видео)

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал видео своей тренировки перед возобновлением сезона НХЛ.

«Солидно? Я жду тебя, Андрей Кирилленко», - подписал Малкин видео, опублоикованное в инстаграм.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба продемонстрировал свои навыки владения клюшкой, отметив, что ждет возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что регулярный чемпионат не будет завершен, а в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 команды, которые были определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта. При этом Беттмэн не назвал точных сроков возобновления сезона, лишь отметив, что тренировочные лагеря будут открыты не раньше июля.

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Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

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