Дэн Мильштейн: Дацюк решит вопрос с контрактом после отдыха Дэн Мильштейн, агент Павла Дацюка, сообщил, что нападающий определиться со своим будущим по возвращении в Екатеринбург.

- У Павла сейчас семья на первом месте, свой отдых он проводит в кругу семьи под Екатеринбургом. Вопрос по своему контракту он решит по возвращении в город, - цитирует Мильштейна ТАСС.

Добавим, что 41-летний нападающий минувший сезон провел в составе «Автомобилиста», записав на свой счет 22 (5+17) очка в 43 встречах регулярного чемпионата, а также 4 (2+2) очка в четырех играх плей-офф.