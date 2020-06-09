«Не мог уснуть, постоянно ворочался». Орлов вспомнил победу в Кубке Стэнли

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли.
Напомним, его команда выиграла турнир, одолев в финале «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-1.
«На самом деле это очень приятные воспоминания для нас. Это была важная победа. Больше всех этого ждал Саша Овечкин. Это самая дорогая победа в нашей карьере.
Ощущения перед последней игрой помню хорошо. Мы находились в Вегасе, это был очень волнительный момент. Я не мог уснуть, постоянно ворочался. Когда вышел на игру, то все лишние мысли ушли», – сказал Орлов в эфире программы «Все на Матч!».
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