«Не мог уснуть, постоянно ворочался». Орлов вспомнил победу в Кубке Стэнли - Советский спорт
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09 июня 2020 10:18ХоккейГичунцев Артур

«Не мог уснуть, постоянно ворочался». Орлов вспомнил победу в Кубке Стэнли

«Столичные» завоевали трофей в 2018 году.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли.

Напомним, его команда выиграла турнир, одолев в финале «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-1.

«На самом деле это очень приятные воспоминания для нас. Это была важная победа. Больше всех этого ждал Саша Овечкин. Это самая дорогая победа в нашей карьере.

Ощущения перед последней игрой помню хорошо. Мы находились в Вегасе, это был очень волнительный момент. Я не мог уснуть, постоянно ворочался. Когда вышел на игру, то все лишние мысли ушли», – сказал Орлов в эфире программы «Все на Матч!».

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