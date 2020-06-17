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17 июня 15:13
автор: Шарафудинов Виктор

Дацюк приехал поддержать схиигумена Сергия в захваченный монахом женский монастырь

Знаменитый хоккеист хочет помочь своему духовнику, который отрицает существование коронавируса.

Олимпийский чемпион Павел Дацюк оказался в Среднеуральском женском монастыре, который был захвачен его духовником схиигуменом Сергием.

URA.RU сообщает, что Сергий отстранил от управления монастырем его настоятельницу при помощи казаков. Потом туда прибыли сотрудники ФСБ и полиции.

Сообщается, что на службе в Свято-Троицком храме присутствуют юморист из шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк.

Сергию ранее запретили вести службы в храме из-за отрицания пандемии коронавируса.

Конфликт схиигумена с руководством Русской православной церкви начался с того, что во время режима самоизоляции Сергий призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем монах записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над Сергием, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма.

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Дацюк приехал поддержать схиигумена Сергия в захваченный монахом женский монастырь
Знаменитый хоккеист хочет помочь своему духовнику, который отрицает существование коронавируса.
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