Дацюк приехал поддержать схиигумена Сергия в захваченный монахом женский монастырь

Олимпийский чемпион Павел Дацюк оказался в Среднеуральском женском монастыре, который был захвачен его духовником схиигуменом Сергием.

URA.RU сообщает, что Сергий отстранил от управления монастырем его настоятельницу при помощи казаков. Потом туда прибыли сотрудники ФСБ и полиции.

Сообщается, что на службе в Свято-Троицком храме присутствуют юморист из шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк.

Сергию ранее запретили вести службы в храме из-за отрицания пандемии коронавируса.

Конфликт схиигумена с руководством Русской православной церкви начался с того, что во время режима самоизоляции Сергий призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем монах записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над Сергием, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма.