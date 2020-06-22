НХЛ назначила драфт-лотерею на 26 июня

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги подтвердил, что первый этап драфт-лотереи состоится 26 июня в формате видеоконференции.

Участниками лотереи за право первоочередного выбора хоккеистов-новичков станут семь клубов, которые не попали в плей-офф по результатам регулярного чемпионата, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Речь идет о «Детройте», «Оттаве», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелесе», «Анахайме», «Нью-Джерси» и «Баффало». Стоит отметить, что «Сан-Хосе» право выбора в первом раунде передал «Оттаве» за переход шведского защитника Эрика Карлссона в 2018 году.

На втором этапе будет определена очередь выбора команд, которые вылетят в отборочном раунде Кубка Стэнли с участием клубов, занявших в своих конференциях места с пятого по 12-е.

Точная дата рестарта сезона в НХЛ пока не определена.