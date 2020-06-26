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26 июня 12:51
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Динамо» Сергеев отреагировал на обвинения в захвате парикмахерской

Игрок бело-голубых отрицает свою вину.

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев подтвердил информацию СМИ о желании вернуть денежные средства, которые он перечислил некому Андрею Белоусову.

Ранее сообщалось, что Сергеев пытался «выбить» долг у Белоусова. Последний является владельцем парикмахерской в Нижнекамске. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

«Господина Белоусова знаю много лет, он вошел ко мне в доверие, пару лет назад брал в долг на развитие своего бизнеса – барбершопа – в сумме 300 тысяч рублей. Он обещал вернуть деньги в скором времени, но этого не произошло, на просьбы вернуть деньги кормил завтраками и уходил от ответа.

Вместо благодарности за оказанную помощь он отплатил мне самой настоящей подлостью, и обращение в полицию – это попытка господина Белоусова скомпрометировать меня. Причины были как минимум две. Первая – это нежелание возвращать долг, наличие которого он не отрицает. И вторая – это тот факт, что за две недели до его обращения в полицию он похитил у меня кошелек с 40 тысячами рублей, что попало на камеры видеонаблюдения. По моему заявлению было возбужденно уголовное дело, но по непонятным для меня причинам уголовное дело в отношении Белоусова было приостановлено. А я вынужден посещать отдел полиции чуть ли не ежемесячно и раз за разом доказывать, что не имею ни малейшего отношения к событиям, по которым меня оговаривает Белоусов.

Что же касается его долга, то он пытался расплатиться оборудованием для парикмахерской, но, по оценкам специалистов, стоимость инвентаря не покрывала и половины долга. Считаю, что страх перед наказанием за кражу послужил поводом оклеветать меня», – заявил Сергеев для «Бизнес Online».

источник: «БИЗНЕС Online»
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