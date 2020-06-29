Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается

По информации инсайдера TSN Боба Маккензи, в свете происходящих событий вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде на предстоящих переговорах подниматься не будет.

Также Маккензи отметил, что сегодня не ожидается никакого официального объявления от относительно местоположения городов для возобновления сезона-2019/20.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с Национальной хоккейной лиги по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, отметив, что организации удалось наладить очень хороший диалог с представителями НХЛ.