ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июня 23:24

Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается

В ближайшее время между НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) должно быть подписано соглашение о новом международном хоккейном календаре.

По информации инсайдера TSN Боба Маккензи, в свете происходящих событий вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде на предстоящих переговорах подниматься не будет.

Также Маккензи отметил, что сегодня не ожидается никакого официального объявления от относительно местоположения городов для возобновления сезона-2019/20.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с Национальной хоккейной лиги по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, отметив, что организации удалось наладить очень хороший диалог с представителями НХЛ.

источник: Twitter.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пожар на северо-востоке Москвы удалось локализоватьФедун раскритиковал VAR после матча с «Уфой»Туктамышева рассказала о романтических планахГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается
В ближайшее время между НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) должно быть подписано соглашение о новом международном хоккейном календаре.
29.06.2020 23:24
Хоккей
Тестирование выявило 15 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ
По состоянию на понедельник, 29 июня, в НХЛ было зарегистрировано более 250 игроков, приступивших к тренировкам.
29.06.2020 21:42
Хоккей
Источник: Гранлунд подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий Маркус Гранлунд подписал соглашение с «Салаватом Юлаевым».
29.06.2020 18:26
Хоккей
«Торпедо» подписало контракт с нападающим Кизимовым
Систему «Торпедо» пополнил нападающий молодежной сборной России Семен Кизимов.
29.06.2020 17:48
Хоккей
Бэйлен подписал новый контракт с «Трактором»
Он выступает за челябинский клуб с 2017 года.
29.06.2020 15:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером
Он выступает в Северной Америке с 2005 года.
29.06.2020 12:20
Хоккей
Овечкин впервые после паузы провел тренировку на льду (видео)
НХЛ пока еще не определилась с точной датой рестарта сезона.
27.06.2020 23:27
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
НХЛ опубликовала очередность выбора игроков на предстоящем драфте
Он состоится по окончании Кубка Стэнли.
27.06.2020 09:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Динамо» Сергеев отреагировал на обвинения в захвате парикмахерской
Игрок бело-голубых отрицает свою вину.
26.06.2020 12:51
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Хоккеист московского «Динамо» Сергеев обвиняется в захвате барбершопа
По информации следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года.
26.06.2020 11:31
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика