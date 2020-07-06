Родители Зайцева выиграли дело об опеке детей у бывшей супруги хоккеиста

Самое интересное, что в суд Маргарита Готовцева не явилась. На фоне ее постов в социальных сетях и интервью в различных СМИ, о том, что детей незаконно удерживают родители ее бывшего мужа, это выглядит более, чем странно.

Выслушав объяснения сторон, изучив представленные доказательства, учитывая мнение органов опеки и попечительства, суд отказал Готовцевой в удовлетворении заявленных требований о передаче бабушкой и дедушкой детей на воспитание матери. Что звучит абсолютно логично, поскольку девочки постоянно проживают вместе со своим отцом.

«Сегодня в Чертановском районном суде города Москвы окончено очередное дело по иску Маргариты Готовцевой к родителям хоккеиста Никиты Зайцева о защите родительских прав.

Родители российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева в Чертановском районном суде города Москвы выиграли дело о праве на опеку детей у бывшей супруги спортсмена Маргариты Готовцевой.

Видимо, на отстаивание своей позиции в суде не всегда хватает времени или желания. Да и аргументация в суде нужна посерьезнее, чем громкие ничем необоснованные заявления в социальных сетях и СМИ».

Скандал в семье Зайцева разгорелся после того, как его бывшая жена сообщила, что хоккеист похитил у нее двух дочерей и увез в неизвестном направлении.

Позже отец игрока Игорь Зайцев отметил, что спортсмен отобрал своих детей у чужих людей. По его словам, Маргарита постоянно находилась за пределами дома. Также он подчеркнул, что сын пошел на развод, поскольку узнал, что девушка ему изменяет.

Кунцевский районный суд в декабре прошлого постановил оставить двух девочек с матерью, однако Зайцев и его родители подали апелляцию.