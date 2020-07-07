Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, оставив детей с их матерью Готовцевой

Московский городской суд определил место жительства двух несовершеннолетних дочерей хоккеиста клуба «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева.

Девочки будут жить со свей матерью Маргаритой Готовцевой, бывшей женой спортсмена. Об этом сообщает «РИА Новости».

В конце декабря Кунцевский суд столицы определил место жительства детей с Готовцевой. Зайцев обжаловал это решение. Его апелляцию должны были рассмотреть еще 9 апреля, но заседание трижды переносили из-за ограничений, которые ввели из-за пандемии.

Сегодня Готовцева лично присутствовала на заседании, а Зайцев в Мосгорсуд не приехал. Его представляла адвокат Виктория Данильченко.

Вдобавок Мосгорсуд изменил решение Кунцевского суда в части взыскания с Зайцева алиментов на содержание детей. С хоккеиста будет взыскиваться по 70 тысяч рублей ежемесячно на содержание каждой из дочерей до достижения ими совершеннолетия.