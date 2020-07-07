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07 июля 13:58
автор: Виктор Шарафудинов

Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, оставив детей с их матерью Готовцевой

Заседание несколько раз переносили.

Московский городской суд определил место жительства двух несовершеннолетних дочерей хоккеиста клуба «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева.

Девочки будут жить со свей матерью Маргаритой Готовцевой, бывшей женой спортсмена. Об этом сообщает «РИА Новости».

В конце декабря Кунцевский суд столицы определил место жительства детей с Готовцевой. Зайцев обжаловал это решение. Его апелляцию должны были рассмотреть еще 9 апреля, но заседание трижды переносили из-за ограничений, которые ввели из-за пандемии.

Сегодня Готовцева лично присутствовала на заседании, а Зайцев в Мосгорсуд не приехал. Его представляла адвокат Виктория Данильченко.

Вдобавок Мосгорсуд изменил решение Кунцевского суда в части взыскания с Зайцева алиментов на содержание детей. С хоккеиста будет взыскиваться по 70 тысяч рублей ежемесячно на содержание каждой из дочерей до достижения ими совершеннолетия.

В настоящее время девочки проживают с отцом в доме его родителей в Москве.

Зайцев намерен еще раз оспорить решение суда, о чем заявила его адвокат.

Готовцева рассказала журналистам, что сразу же отправиться к Зайцевым, чтобы впервые за долгое время увидеть своих дочерей:

«Безусловно, я довольна решением. Из-за того, что заседания несколько раз переносились, все на очень большом стрессе. Все чувства сейчас вперемешку: с одной стороны, я жду, когда уже наконец-то увижу своих детей, с другой, рада, что выиграла апелляцию, хотя поверить не могу до сих пор. Просто хочу увидеть детей как можно быстрее, в части алиментов я даже не слышала решения. Постараюсь забрать девочек сегодня, поеду прямо из здания суда. Если не получится, то потом уже буду приезжать с приставами».

источник: «РИА Новости»
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Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, оставив детей с их матерью Готовцевой
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