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10 июля 18:13
автор: Виктор Шарафудинов

Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»

41-летний нападающий пока не планирует завершать карьеру.

Официальный сайт «Автомобилиста» сообщил о продлении контракта с 41-летним нападающим Павлом Дацюком.

Новое соглашение клуба из Екатеринбурга с олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли рассчитано до 30 апреля следующего года.

Сезон-2020/21 станет для Дацюка вторым в составе «Автомобилиста» после перехода из СКА. В регулярном чемпионате-2019/20 Павел набрал 22 очка (5+17) в 43 матчах, а затем отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами в четырех играх плей-офф.

источник: ХК «Автомобилист»
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Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»
41-летний нападающий пока не планирует завершать карьеру.
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