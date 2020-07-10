Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»

Официальный сайт «Автомобилиста» сообщил о продлении контракта с 41-летним нападающим Павлом Дацюком.

Новое соглашение клуба из Екатеринбурга с олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли рассчитано до 30 апреля следующего года.

Сезон-2020/21 станет для Дацюка вторым в составе «Автомобилиста» после перехода из СКА. В регулярном чемпионате-2019/20 Павел набрал 22 очка (5+17) в 43 матчах, а затем отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами в четырех играх плей-офф.