Назаров вошел в новый состав спортивно-дисциплинарного комитета НХЛ

Официальный сайт КХЛ сообщает, что лига утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Председателем комитета является олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. В состав коллегиального органа вошли двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, чемпионы России Ильдар Мухометов и Андрей Назаров, известный тем, что стал первым русским тафгаем в НХЛ, а также Александр Поляков и секретарь Александр Солнцев.

Покинули комитет Александр Гуськов и Андрей Николишин.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ занимается рассмотрением дел связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других сотрудников хоккейных клубов, а также различных спорных ситуаций, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.