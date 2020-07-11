Назаров отказался от места в спортивно-дисциплинарном комитете КХЛ

Один из немногих российских тафгаев в истории НХЛ Андрей Назаров отказался от места в новом составе спортивно-дисциплинарного комитета.

Ранее лига объявила, что бывший тренер СКА, «Барыса» и «Нефхехимика» займет место в СДК КХЛ в качестве независимого эксперта.

Вот, что сказано в новом сообщении пресс-службы КХЛ:

«Изначально в новый состав был включен Андрей Назаров, однако экс-тренер нескольких клубов КХЛ принял решение отказаться от работы в спортивно-дисциплинарном комитете, о чем поставил в известность лигу. КХЛ подбирает кандидатуру на место Назарова и после принятия решения сообщит о нем на своих официальных ресурсах».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ занимается рассмотрением дел связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других сотрудников хоккейных клубов, а также различных спорных ситуаций, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.