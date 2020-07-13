Тестирование выявило 30 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ

Как сообщает пресс-служба НХЛ, было проведено 4934 теста на Covid-19, среди которых 30 показали положительный результат.

Ранее лига сообщала о еще 13 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что все игроки, которые получили положительный результат теста, были изолированы и следуют протоколам центров по контролю и профилактике заболеваний США и здравоохранения Канады.

Ранее официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал расписание матчей дополнительного раунда плей-офф и мини-турниров для определения посева сильнейших команд двух конференций в основной сетке Кубка Стэнли.