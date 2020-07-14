Крис Крайдер: Вне льда Панарин один из самых счастливых людей, которых вы когда-либо встречали

«Панарин как собака борется за шайбу, он хочет выигрывать и конкурентоспособен. Но вне льда он, вероятно, один из самых счастливых людей, которых вы когда-либо встречали», - цитирует Крайдера пресс-служба «Рейнджерс».

Во вторник Национальная ассоциация игроков хоккейной лиги (NHLPA) объявила сегодня о трех финалистах премии Теда Линдсея - приз лучшему игроку сезона. В число номинантов вошли нападающие Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Артемий Панарин («Рейнджерс»).