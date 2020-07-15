Олимпийский чемпион Калинин стал игроком «Трактора»

Нападающий Сергей Калинин стал игроком челябинского «Трактора».
Контракт заключен на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Сергей Калинин на два года в Челябинске 💪— Челябинский хоккей (@traktor1947) July 15, 2020
⠀
▪️ Победа на МЧМ (2011)
▫️ Серебро КХЛ (2012)
▪️ Золото ЧМ (2014)
▫️ Золото Олимпиады (2018)
▪️ Кубок Гагарина (2019)
▫️ Чемпион России (2019, 2020)
▪️ 422 матча и 130 очков в КХЛ
▫️ 121 матч и 19 очков в НХЛ pic.twitter.com/a8VhQjL1R0
В минувшем сезоне Калинин провел за ЦСКА 61 матч, в котором набрал 10 (7+3) очков.