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15 июля 13:41
автор: Юрий Нечаев

Олимпийский чемпион Калинин стал игроком «Трактора»

Последним клубом форварда был ЦСКА.

Нападающий Сергей Калинин стал игроком челябинского «Трактора».

Контракт заключен на два года, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Калинин провел за ЦСКА 61 матч, в котором набрал 10 (7+3) очков.

29-летний нападающий является Олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, а также обладателем Кубка Гагарина сезона 2018/19 в составе ЦСКА.

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