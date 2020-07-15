Олимпийский чемпион Калинин стал игроком «Трактора»

Шуми Бабаев: После сезона все увидят, что и после 35 у игроков есть место в хоккее

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Найджела Доуса, поделился мнением о подписании однолетнего соглашения между нападающим и «Ак Барсом».