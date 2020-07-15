Сергей Калинин: Почему бы «Трактору» не побороться за высокие места?

Новобранец «Трактора» Сергей Калинин поделился эмоциями после подписания контракта с челябинским клубом.

«Соскучился по хоккею, уже не терпится выйти на площадку.

Цели команды — выступать как можно лучше. Почему бы и не побороться за высокие места? Если тренеры сплотят команду, ребята будут чувствовать друг друга, то, думаю, что шансы есть. Будем работать, будем стараться выигрывать каждый матч.

Челябинские болельщики просто супер, здесь всегда тяжело играть соперникам, сумасшедшая поддержка», — приводит слова Калинина пресс-служба «Трактора».

Напомним, ранее сегодня «Трактор» объявил о подписании контракта на два года с 29-летним нападающим.