ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июля 14:30
автор: Юрий Нечаев

Сергей Калинин: Почему бы «Трактору» не побороться за высокие места?

Команды КХЛ начинают подготовку к новому сезону.

Новобранец «Трактора» Сергей Калинин поделился эмоциями после подписания контракта с челябинским клубом.

«Соскучился по хоккею, уже не терпится выйти на площадку.

Цели команды — выступать как можно лучше. Почему бы и не побороться за высокие места? Если тренеры сплотят команду, ребята будут чувствовать друг друга, то, думаю, что шансы есть. Будем работать, будем стараться выигрывать каждый матч.

Челябинские болельщики просто супер, здесь всегда тяжело играть соперникам, сумасшедшая поддержка», — приводит слова Калинина пресс-служба «Трактора».

Напомним, ранее сегодня «Трактор» объявил о подписании контракта на два года с 29-летним нападающим.

В КХЛ Калинин успел поиграть за «Авангард», СКА и ЦСКА. Вместе с московскими армейцами он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2018/19.

Также Калинин является Олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной России.

источник: ХК «Трактор»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
BYD совместно с Huawei анонсировали первую в мире серию автомобилей, оснащённую новейшей системой HiCarЕмельяненко считает, что в UFC нет супербойцовСоставлен рейтинг самых популярных иномарок 2020 годаОна сводит с ума: самая красивая женщина в мире разделасьБышовец: Можно простить недалекость ума ДзюбыДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил карьеру
Защитник является воспитанником столичного «Динамо».
15.07.2020 15:51
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Куньлунь» собирается проводить домашние матчи сезона 2020/21 в Мытищах
Последняя игра «Ред Стар» в Китае состоялась 22 января.
15.07.2020 14:42
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Сергей Калинин: Почему бы «Трактору» не побороться за высокие места?
Команды КХЛ начинают подготовку к новому сезону.
15.07.2020 14:30
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Олимпийский чемпион Калинин стал игроком «Трактора»
Последним клубом форварда был ЦСКА.
15.07.2020 13:41
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Панарин - о сезоне в «Рейнджерс»: Подрасслабился — и стало получаться
Россиянин проводит дебютный сезон в нью-йоркском клубе.
15.07.2020 10:04
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Сергей Бобровский: Возобновление сезона - это новый вызов
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ.
14.07.2020 23:27
Хоккей
Митчелл Марнер: Маззин постоянно твердил, что Михеев - настоящий монстр
Во вторник нападающий «Торонто» Илья Михеев тренировался в одном с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером.
14.07.2020 23:10
Хоккей
Минспорт утвердил Брагина главным тренером сборной России
Министр спорта Олег Матыцин сообщил о согласовании назначения Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.
14.07.2020 22:17
Хоккей
Крис Крайдер: Вне льда Панарин один из самых счастливых людей, которых вы когда-либо встречали
Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мнением о игре партера по команде Артемии Панарина.
14.07.2020 22:12
Хоккей
«Йокерит»: Готовимся к тому, чтобы начать сезон в Хельсинки
«Йокерит» намерен тренироваться и проводить домашние матчи КХЛ в Финляндии.
14.07.2020 21:46
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика