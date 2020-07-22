КХЛ: Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации может оказать влияние на дату старта сезона

- КХЛ совместно с клубами делает все возможное для того, чтобы не допустить переноса старта регулярного сезона. Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта, - цитирует ТАСС пресс-службу лиги.

Напомним, что во вторник о заражении коронавирусной инфекцией рассказали «Авангард» и ЦСКА. ДО этого сообщалось о случаях заражения в «Спартаке» и «Северстали».

Ранее Континентальная хоккейная лига заявила, что не давала рекомендаций финскому «Йокериту» о проведении домашних матчей сезона-2020/21 на территории России.