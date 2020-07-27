ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июля 21:39
автор: Виктор Шарафудинов

Бывшая жена Зайцева: Моих детей продолжают скрывать и пытаются незаконно вывезти из страны

В начале месяца Мосгорсуд постановил, что дочери защитника «Оттавы» должны жить с матерью.

Бывшая супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева сообщила, что родители спортсмена скрывают от нее несовершеннолетних дочерей Веру и Соню, проигнорировав решение Мосгорсуда.

«Моих детей продолжают скрывать и сейчас пытаются незаконно вывезти их из страны, – написала Готовцева в инстаграме. – Я не видела своих дочек уже 9 месяцев. И даже после того, как решение первой инстанции оставили в силе, и с момента оглашения оно вступило в законную силу, бывшие родственники это проигнорировали.

Телефоны отключены. Местоположение детей неизвестно. По достоверной информации – сейчас бывшие родственники делают все, чтобы вывезти детей заграницу. Это прямое нарушение закона. Но я ничего не могу сделать. Они скрываются.

Я прошу. Каждого из вас. Сделать максимальный репост данного поста. На фотографиях бывший муж, свекры и няня. Каждый из них может находиться с Верой и Соней. Если вдруг кому известно их местоположение – сообщите мне, пожалуйста.

Как поступать в данной ситуации?! Может вы подскажете? Я уже сделала, наверное, практически все, что смогла. Руки опускаются…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Моих детей продолжают скрывать и сейчас пытаются незаконно вывезти их из страны ❗️❗️❗️ ⠀ Я не видела своих дочек уже 9 месяцев. И даже после того, как решение первой инстанции оставили в силе, и с момента оглашения оно вступило в законную силу, бывшие родственники это проигнорировали. Телефоны отключены. Местоположение детей неизвестно. По достоверной информации - сейчас бывшие родственники делают все, чтобы вывезти детей заграницу. Это прямое нарушение закона. ⠀ Но я ничего не могу сделать. Они скрываются. ⠀ ❗️🆘Я прошу. Каждого из вас. Сделать максимальный репост данного поста. На фотографиях бывший муж, свёкры и няня. Каждый из них может находиться с Верой и Соней. Если вдруг кому известно их местоположение - сообщите мне пожалуйста. ⠀ ❓🆘Как поступать в данной ситуации?! Может вы подскажете? Я уже сделала, наверное, практически все, что смогла. Руки опускаются...

Публикация от Маргарита Готовцева (@margo__ruby)

7 июля Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, постановив, что дети должны жить с Готовцевой.

В конце декабря прошлого года Кунцевский суд столицы определил место жительства девочек с матерью. Хоккеист обжаловал это решение.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Топ 10 советов по выбору машины с пробегомБоец Чимаев выиграл второй поединок в UFC за 10 днейАВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпускТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринВзорванный «Олимпийский» показали с воздухаЗвезда Disney поменяла карьеру в кино на фильмы для взрослых
Бывшая жена Зайцева: Моих детей продолжают скрывать и пытаются незаконно вывезти из страны
В начале месяца Мосгорсуд постановил, что дочери защитника «Оттавы» должны жить с матерью.
27.07.2020 21:39
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
У игроков НХЛ не нашли коронавируса накануне рестарта сезона
Проверку прошил более 800 хоккеистов.
27.07.2020 19:47
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Боб Хартли: Ответственность и надежность – важные составляющие системы «Авангарда»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос о том, каким образом будет строиться игра команды в следующем сезоне.
27.07.2020 19:06
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Товарищеский матч «Спартака» и «Северстали» отменен
Пресс-служба «Спартака» сообщила об отмене товарищеской встречи с «Северсталью», запланированной на 4 августа в Москве.
27.07.2020 16:09
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Колорадо» включил Задорова, Ничушкина и Наместникова в заявку на плей-офф НХЛ
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 1 августа.
27.07.2020 12:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Пятеро россиян помогут «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли
Сезон в НХЛ возобновляется 1 августа.
27.07.2020 11:46
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Тренер «Питтсбурга»: Уровень самоотдачи Малкина заряжает всю команду
Регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте, был завершен досрочно. Малкин отыграл 55 матчей и набрал 74 (25+49) очка.
27.07.2020 11:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Евгений Малкин: Все мои мысли и стремления направлены на победу
Сезон в НХЛ возобновится 1 августа.
27.07.2020 06:39
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Олег Матыцин: Надеемся, что чемпионат КХЛ начнется вовремя
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что новый сезон в КХЛ стартует вовремя.
26.07.2020 20:47
Хоккей
Сидни Кросби: Рассчитываю сыграть с «Филадельфией»
Капитан «Питтсбурга» выразил надежду, что потренируется с командой в понедельник, а во вторник примет участие в выставочной встрече с «Филадельфией».
26.07.2020 18:21
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика