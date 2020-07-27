Бывшая жена Зайцева: Моих детей продолжают скрывать и пытаются незаконно вывезти из страны

Бывшая супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева сообщила, что родители спортсмена скрывают от нее несовершеннолетних дочерей Веру и Соню, проигнорировав решение Мосгорсуда.

«Моих детей продолжают скрывать и сейчас пытаются незаконно вывезти их из страны, – написала Готовцева в инстаграме. – Я не видела своих дочек уже 9 месяцев. И даже после того, как решение первой инстанции оставили в силе, и с момента оглашения оно вступило в законную силу, бывшие родственники это проигнорировали.

Телефоны отключены. Местоположение детей неизвестно. По достоверной информации – сейчас бывшие родственники делают все, чтобы вывезти детей заграницу. Это прямое нарушение закона. Но я ничего не могу сделать. Они скрываются.

Я прошу. Каждого из вас. Сделать максимальный репост данного поста. На фотографиях бывший муж, свекры и няня. Каждый из них может находиться с Верой и Соней. Если вдруг кому известно их местоположение – сообщите мне, пожалуйста.

Как поступать в данной ситуации?! Может вы подскажете? Я уже сделала, наверное, практически все, что смогла. Руки опускаются…»

7 июля Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, постановив, что дети должны жить с Готовцевой.

В конце декабря прошлого года Кунцевский суд столицы определил место жительства девочек с матерью. Хоккеист обжаловал это решение.