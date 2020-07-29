Джон Таварес: Михеев уже играет на высоком уровне и у него очень много возможностей для роста

Нападающий «Торонто» Джон Таварес высоко оценил игру россиянина Ильи Михеева в контрольном матче против «Монреаля».

«То, как Михеев играл, говорит о том, что он очень много вкладывает в свои действия. Он играет на высоком уровне, но у него очень много возможностей для роста. Просто здорово, что именно он открыл счет сегодня, потому что Илья долго не играл из-за травмы», — приводит слова Тавареса Sportsnet.

Встреча «Монреаль» - «Торонто» завершилась со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Первую шайбу в этом матче забросил Михеев.

Напомним, сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

«Канадиенс» и «Мэйпл Лифс» начнут борьбу за Кубок Стэнли с квалификационного раунда. В серии до трех побед «Торонто» сыграет с «Коламбусом», а «Монреаль» - с «Питтсбургом».