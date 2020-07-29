Замула – о дебюте за «Филадельфию»: Такое ощущение, что попал в компьютерную игру

Защитник «Филадельфии» и молодежной сборной России Егор Замула поделился эмоциями после дебютного матча за «Флайерс».

«Горжусь тем, что в 20 лет играю против Малкина и Кросби. Вышел на раскатку, и такое ощущение, что попал в компьютерную игру. Вот Кросби ездит передо мной, но только в реальной жизни. Евгений Малкин подкатил и сказал: «Привет тебе из Магнитогорска!» Я же там в школе занимался.

Я получил немного времени на льду, но для меня это был большой опыт. После операции и пяти месяцев восстановления я выступил неплохо и не сделал грубых ошибок», - приводит слова хоккеиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в контрольном матче со счетом 3:2 (ОТ). Замула в своей дебютной встрече за «Флайерс» отметился силовым приемом и заблокированным броском.

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне.