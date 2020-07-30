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30 июля 01:38

Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Каролину» в выставочном матче, который состоялся в преддверии возобновления сезона.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Кэпиталз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты) и Евгений Кузнецов (11), у «Харрикейнз» точными бросками отличились Винсент Трочек (9) и Теуво Терявяйнен (43).

Отметим, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет две голевые передачи.

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа). «Каролина» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 1 августа против «Рейнджерс».

НХЛ
Выставочный матч

«Вашингтон» - «Каролина» - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Овечкин (Оши, Орлов, бол.), 08:27 - 1:0, Трочек (Гардинер), 08:57 - 1:1, Кузнецов (Овечкин, Орлов), 10:34 - 2:1, Овечкин (Уилсон, Дженсен), 32:24 - 3:1, Терявяйнен (Ахо, Уильямс, бол.), 42:41 - 3:2.

Вратари: Холтби (0:00-40:00), Ванечек (40:00-60:00) - Мразек (0:00-31:51), Раймер (31:51-60:00).
Броски: 25 – 27.
Штраф: 12 – 12.

источник: «Советский спорт»
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Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»
Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Каролину» в выставочном матче, который состоялся в преддверии возобновления сезона.
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