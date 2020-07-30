Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Кэпиталз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты) и Евгений Кузнецов (11), у «Харрикейнз» точными бросками отличились Винсент Трочек (9) и Теуво Терявяйнен (43).

Отметим, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет две голевые передачи.

Добавим, что в круговом турнире для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа). «Каролина» первый матч серии за попадание в плей-офф сыграет 1 августа против «Рейнджерс».

НХЛ

Выставочный матч

«Вашингтон» - «Каролина» - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)