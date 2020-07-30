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30 июля 06:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс». Варламов не пропустил ни одной шайбы

Клубы из Нью-Йорка встретились в товарищеской встрече.

В выставочном матчем в Торонто накануне рестарта сезона в НХЛ «Айлендерс» одержали победу над «Рейнджерс» со счетом 2:1.

«Островитяне» открыли счет на 30-й минуте стараниями Антони Болвиле, а на 56-й автором второго гола команды Барри Троца стал Девон Тэйвз. На 57-й чешский нападающий «Рейнджерс» Филип Хытил «размочил» счет, однако отыграться Артемию Панарину и его товарищам не удалось.

В обоих командах начинали встречу вратари из России. У «Айлендерс» Семен Варламов отыграл 32 минуты и 16 секунд и не пропустил ни одной шайбы, отразив 19 бросков. У «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отыграл 25:37 с одним пропущенным голом и шестью отраженными бросками.

В дополнительном раунде плей-офф до трех побед «Айлендерс» будут сражаться с «Флоридой», а «Рейнджерс» – с «Каролиной». Первые матчи состоятся 1 августа.

источник: «Советский спорт»
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«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс». Варламов не пропустил ни одной шайбы
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