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02 августа 09:13
автор: Артур Гичунцев

Бобровский – после поражения от «Айлендерс»: Думаю, мы играли хорошо – и я, и команда

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался после поражения от «Айлендерс» в первом матче квалификации плей-офф НХЛ.

«У ребят было слишком много эмоций в начале встречи. Хоть атмосфера без зрителей не очень привычна, мы все очень ждали этого момента. Возможно, где-то перегорели. Но по ходу встречи мы выправили игру. Надо перенести это на следующий матч.

Наши защитники навязывали сопернику борьбу в каждом эпизоде, при этом позволяя мне хорошо видеть шайбу при бросках. Думаю, мы играли хорошо – и я, и команда. Однако нам нужно поднять свой уровень еще выше, если мы хотим победить в серии», – цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Хватит гнобить Бобровского. Особое мнение обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина

источник: NHL (НХЛ)
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Бобровский – после поражения от «Айлендерс»: Думаю, мы играли хорошо – и я, и команда
Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу команды из Нью-Йорка.
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