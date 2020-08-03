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03 августа 00:20

Каджула дисквалифицирован на один матч

Форвард «Чикаго» наказан за силовой прием в голову форварда «Эдмонтона» Тайлера Энниса.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, департамент по безопасности игроков дисквалифицировал Дрэйка Каджулу на один матч за силовой прием в голову форварда «Ойлерз».

Напомним, что эпизод произошел в середине второго периода первой игры квалификационной серии, которая состоялась в пятницу и завершилась победой «Блэкхокс» со счетом 6:4.

Второй матч серии до трех побед между «Чикаго» и «Эдмонтоном» состоится 4 августа. Победители серий выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с командами из группового турнира.

источник: NHL (НХЛ)
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