Алексей Яшин: Свечников способен повторить путь лучших игроков НХЛ

- Думаю, этот нападающий способен повторить путь лучших игроков НХЛ своего амплуа и много лет показывать классный хоккей. Не хочется его перехваливать, но Андрей - суперталант. Ему вполне по силам бороться за приз лучшего бомбардира чемпионата уже в следующем сезоне, - передают слова Яшина «Известия».

Напомним, что Свечников стал первым игроком «Каролины», забросившим три шайбы в одной встрече плей-офф Кубка Стэнли. Также Свечников стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, оформившим хет-трик в матче плей-офф в возрасте до 21 года.

Добавим, что счет в серии между «Каролиной» и «Рейнджерс» стал 2-0 в пользу «Харрикейнз». Третий матч этого противостояния состоится 5 августа.