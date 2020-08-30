Барри Троц: Варламов знает, что нужно делать после проигрышей. Это качество настоящего профессионала

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц высказался об игре Семена Варламова после победы над «Бостоном» (3:1) в четвертом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Он смог позаниматься, перезагрузиться и использовал два дня перерыва в свою пользу.

Варламов давно играет в НХЛ и знает, что нужно делать после проигрышей. Это качество настоящего профессионала. Даже ключевое, чтобы играть в этой лиге», – сказал специалист пресс-службе НХЛ.

После сегодняшней игры счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Нью-Йорка. Следующий матч состоится 31 августа и стартует в 03.00 мск.

Варламов – после победы над «Филадельфией»: Это был особенный матч для меня