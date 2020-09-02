ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 13:09
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Назаров: Жесткий потолок зарплат – бомба замедленного действия, заложенная под сборную

С нынешнего сезона клубы КХЛ не могут тратить на зарплаты более 900 миллионов рублей.

Бывший тренер СКА, «Барыса» и нескольких других клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в лиге, назвав эту меру бомбой замедленного действия, заложенной под тренерский штаб сборной России.

«Постоянно идут разговоры про короткий век хоккеиста, – цитирует Назарова «РИА Новости». – Но практически никто при этом не замечает, что из 10-15 лет карьеры в распоряжении среднестатистического игрока есть всего лишь 5-6 сезонов, за которые он должен постараться обеспечить себя и близких на всю оставшуюся жизнь. Молодому и ветерану никто не даст большие деньги по определению. Если берем за основу карьеру длиной в 15 лет, отбрасываем годы становления и годы заката, то в итоге получаем те же пять-шесть сезонов, когда хоккеист находится в рассвете и может рассчитывать на хороший контракт.

В настоящий момент эксперимент с принятием жесткого размера потолка зарплат не что иное, как бомба замедленного действия, заложенная под тренерский штаб и руководство национальной сборной. Ситуация с Войновым и Нестеровым как раз и является примером отрицательного воздействия жёсткого размера потолка зарплат на наш хоккей. При этом менеджеры некоторых команд говорят нам, как же здорово стало жить в новых условиях».

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Компания Nissan выпустит новое спортивное купе 400ZПроизошел сплит акций Apple и Tesla: акции упали в цене в 4 и 5 разТоп-10 самых лучших авто, которые можно покупать даже с большим пробегомКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Капитан «Ак Барса» Зарипов не сыграет против ЦСКА
39-летний нападающий не прилетел в Москву.
02.09.2020 13:37
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Секера: Надо собраться и выиграть следующий матч у «Колорадо»
Защитник «Далласа» поделился ожиданием от предстоящего шестого матча серии с «Колорадо».
02.09.2020 13:25
Хоккей
Андрей Назаров: Жесткий потолок зарплат – бомба замедленного действия, заложенная под сборную
С нынешнего сезона клубы КХЛ не могут тратить на зарплаты более 900 миллионов рублей.
02.09.2020 13:09
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
КХЛ может использовать опыт НХЛ в случае второй волны коронавируса
В Национальной хоккейной лиге плей-офф проводят в двух канадских городах Эдмонтоне и Торонто без зрителей.
02.09.2020 12:30
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Джордан Эберле: «Айлендерс» нужно подготовиться к следующему матчу с «Филадельфией»
Нападающий «Айлендерс» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Филадельфией» (3:4 ОТ).
02.09.2020 12:27
Хоккей
Барри Тротц: Хочется завершить серию с «Филадельфией» как можно скорее
Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Филадельфией» (3:4 ОТ).
02.09.2020 12:01
Хоккей
Леонид Вайсфельд: Хочется прийти к тому, чтобы любая команда могла выиграть Кубок Гагарина
Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» поделился мнением о жестком потолке зарплат в КХЛ.
02.09.2020 11:29
Хоккей
Андрей Разин: «Северсталь» входит в сезон в состоянии близком к оптимальному
Главный тренер «Северстали» рассказал о готовности команды к сезону.
02.09.2020 11:14
Хоккей
Робин Ленер: У нас были хорошие возможности забить, но Демко спасал «Ванкувер»
Голкипер «Вегаса» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Ванкувером» (1:2).
02.09.2020 11:03
Хоккей
Тэтчер Демко: Первый старт в плей-офф - особенный момент для меня, мечтал о нем с детства
Голкипер «Ванкувера» поделился эмоциями от своего дебюта в розыгрыше Кубка Стэнли.
02.09.2020 10:44
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика