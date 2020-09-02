Андрей Назаров: Жесткий потолок зарплат – бомба замедленного действия, заложенная под сборную

Бывший тренер СКА, «Барыса» и нескольких других клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в лиге, назвав эту меру бомбой замедленного действия, заложенной под тренерский штаб сборной России.

«Постоянно идут разговоры про короткий век хоккеиста, – цитирует Назарова «РИА Новости». – Но практически никто при этом не замечает, что из 10-15 лет карьеры в распоряжении среднестатистического игрока есть всего лишь 5-6 сезонов, за которые он должен постараться обеспечить себя и близких на всю оставшуюся жизнь. Молодому и ветерану никто не даст большие деньги по определению. Если берем за основу карьеру длиной в 15 лет, отбрасываем годы становления и годы заката, то в итоге получаем те же пять-шесть сезонов, когда хоккеист находится в рассвете и может рассчитывать на хороший контракт.

В настоящий момент эксперимент с принятием жесткого размера потолка зарплат не что иное, как бомба замедленного действия, заложенная под тренерский штаб и руководство национальной сборной. Ситуация с Войновым и Нестеровым как раз и является примером отрицательного воздействия жёсткого размера потолка зарплат на наш хоккей. При этом менеджеры некоторых команд говорят нам, как же здорово стало жить в новых условиях».