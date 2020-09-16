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16 сентября 08:44
автор: Артур Гичунцев

«На кону стоял наш сезон». Варламов – о победе над «Тампой»

Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов дал комментарий после победы над «Тампой-Бэй» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

«В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, было просто много эмоций. Я был счастлив за ребят, за всех нас», – сказал голкипер, чьи слова приводит пресс-служба лиги.

После сегодняшнего матча счет в серии по-прежнему в пользу «Тампы» – 3-2. Шестая игра состоится 18 сентября и стартует в 03.00 мск.

Добавим, что Варламов был признан первой звездой матча.

источник: NHL (НХЛ)
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«На кону стоял наш сезон». Варламов – о победе над «Тампой»
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
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