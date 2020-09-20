Павел Дацюк: О завершении карьеры стараюсь не думать, все буду решать после окончания сезона

- Мысли приходят, о них стараешься мало думать, понимаешь, что время где-то вот-вот остановится. Стараешься получать удовольствие от каждого дня, каждого матча. Пока есть желание и силы, продолжаю играть, но все буду решать после окончания сезона, - передает слова Дацюка ТАСС.

Напомним, что Дацюк в 2001-2016 годах выступал в НХЛ за «Детройт Ред Уингз», в составе которого провел 953 и записал на свой счет 918 (214+604) очков, став вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В КХЛ Дацюк выступал за ЦСКА (сезон-2012/2013) и СКА (2016/2017 - 2018/2019), перед началом прошлого сезона 42-летний форвард подписал контракт с «Автомобилистом». Всего на счету Дацюка 202 (60+142) очка в 253 встречах континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в составе сборной России Дацюк побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом «Тройного золотого клуба».