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21 сентября 00:59

Дмитрий Кагарлицкий: Не думаю, что нужно искать какие-то оправдания, буду стараться добавлять

Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о том, что мешает ему мешает выйти на свой прежний уровень.

- Чувствую себя немного лучше, но нужно добавлять. Буду продолжать работать в том направлении, которое выбрал. Надеюсь, оно правильное. Что все же мешает выйти на прежний уровень? Не знаю, сложно сказать, но причина во мне. Как это все ни интерпретируй, это будет, скорее всего, больше отговорками. Мы все профессионалы и должны включаться, когда нужно. Поэтому буду стараться добавлять, и я не думаю, что нужно искать какие-то оправдания. Бывает, люди сезон пропускают и входят в игру, - приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Динамо».

Добавим, что в текущем сезоне нападающий бело-голубых набрал 2 (0+2) очка в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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Дмитрий Кагарлицкий: Не думаю, что нужно искать какие-то оправдания, буду стараться добавлять
Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о том, что мешает ему мешает выйти на свой прежний уровень.
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