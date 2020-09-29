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29 сентября 11:20
автор: Владислав Корегин

Гендиректор «Салавата Юлаева»: Думаю, что на данный момент Василевский – лучший голкипер в мире

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов оценил игру голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020.

Напомним, что 26-летний россиянин является воспитанником уфимского хоккея. «Тампа» обыграла «Даллас» в финальной серии со счетом 4-2 и стала обладателем Кубка Стэнли.

– Я смотрел практически все игры плей-офф с участием «Тампы», Андрей играл выдающимся образом. Думаю, что на данный момент он лучший голкипер в мире. Нам очень приятно, что Андрей стал обладателем Кубка Стэнли. Мы горды за него, всегда верили, что это произойдет. Это значит, что хоккейная школа «Салавата» может воспитывать таланты, – цитирует Курносова ТАСС.

В шестой игре с «Далласом» (2:0) Василевский оформил шатаут, совершив 22 сейва из 22 возможных. В общей сложности он провел 25 матчей в плей-офф сезона-2019/20, победив в 18 встречах и имея при этом 92,7% отраженных бросков в среднем за игру.

Хедман стал обладателем приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ сезона-2019/20.

источник: ТАСС
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Гендиректор «Салавата Юлаева»: Думаю, что на данный момент Василевский – лучший голкипер в мире
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов оценил игру голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020.
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