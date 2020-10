Наместников согласовал двухлетний контракт с «Детройтом»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года.

Напомним, что в прошлом сезоне Наместников, выбранный в первом раунде под общим 27-м номером на драфте 2011 года «Тампа-Бэй», набрал 31 очко (17 + 14) в 65 встречах за «Рейнджерс», «Оттаву» и «Колорадо».

«I still think I got some hockey left and they are going to give me that opportunity as long as I earn it, and I intend to earn it.»



Bobby Ryan on joining the @DetroitRedWings. https://t.co/u5qoqv2ALA pic.twitter.com/WLgToz79av