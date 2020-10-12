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12 октября 19:27
автор: Владислав Корегин

Юрий Михайлис: Победу «Барысу» принесли контроль шайбы и удачная игра на «пятаке» соперника

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Благодарю команду спасибо ребятам за победу. Был хороший настрой, команда играла дисциплинированно, за исключением некоторых удалений. Во второй половине встречи команда взбодрилась, лучше начала играть в атаке, контролировали шайбу и «пятак» соперника. Навязали там борьбу в третьем периоде и это привело к успеху, – цитирует Михайлиса пресс-служба КХЛ.

Напомним, что победу клубу из Нур-Султана в игре с «Салаватом» принес точный бросок Романа Старченко в овертайме (61-я минута).

«Барыс» набрал 11 очков в десяти встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 14 октября команда Михайлиса встретится со «Спартаком».

источник: КХЛ
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