Юрий Михайлис: Победу «Барысу» принесли контроль шайбы и удачная игра на «пятаке» соперника

– Благодарю команду спасибо ребятам за победу. Был хороший настрой, команда играла дисциплинированно, за исключением некоторых удалений. Во второй половине встречи команда взбодрилась, лучше начала играть в атаке, контролировали шайбу и «пятак» соперника. Навязали там борьбу в третьем периоде и это привело к успеху, – цитирует Михайлиса пресс-служба КХЛ.

Напомним, что победу клубу из Нур-Султана в игре с «Салаватом» принес точный бросок Романа Старченко в овертайме (61-я минута).

«Барыс» набрал 11 очков в десяти встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 14 октября команда Михайлиса встретится со «Спартаком».