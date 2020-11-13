Источник: Сын Зарипова стал игроком «Ак Барса»

Артур Зарипов, сын нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, подписал контракт с казанской командой, информирует «Татар-информ».

Как сообщает источник, соглашение 17-летнего форварда с клубом из Татарстана рассчитано на два года.

Напомним, что прошлый сезон Зарипов-младший провел в канадской лиге Восточного Онтарио среди игроков до 18 лет – на его счету 42 (26+16) очка по системе «гол+пас».

До своего отъезда в Канаду Артур выступал за детские команды «Ак Барса», московского «Динамо» и ЦСКА.